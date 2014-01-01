|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1196850800
|Наименование
|Сопротивление, вентилятор салона
|Напряжение [В]
|12
|Сопротивление [Ом]
|0,26
|Оснащение / оборудование
|для автомобилей с кондиционером
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Сопротивление, вентилятор салона производителя JP GROUP с артикулом 1196850800 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита