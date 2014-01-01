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Выключатель на рулевой колонке артикул 1196204700 JP GROUP в Алматы

1196204700 JP GROUP Выключатель на рулевой колонке
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1196204700
Наименование Выключатель на рулевой колонке
Количество присоединений 22
Функции комбинированного переключателя С функцией мигающего светосигнального устройства, С функцией стеклоочистителя и стеклоомывателя, с функцией системы аварийной световой сигнализации, с функцией дальнего света, С функцией переключения света
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Выключатель на рулевой колонке производителя JP GROUP с артикулом 1196204700 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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