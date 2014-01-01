|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1196203900
|Наименование
|Переключатель указателей поворота
|Функции комбинированного переключателя
|со световым сигналом, С функцией переключения света, С функцией мигающего светосигнального устройства
|Цвет
|черный
|Оснащение / оборудование
|для автомобилей без системы контроля за скоростью
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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