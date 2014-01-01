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Переключатель стеклоочистителя артикул 1196203800 JP GROUP в Алматы

1196203800 JP GROUP Переключатель стеклоочистителя
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1196203800
Наименование Переключатель стеклоочистителя
Функции комбинированного переключателя с функцией очистки задних стекол, С функцией стеклоочистителя и стеклоомывателя
Цвет черный
Оснащение / оборудование для автомобилей без бортового компютера
Количество втычных контактов 8
Многоразовый 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Переключатель стеклоочистителя производителя JP GROUP с артикулом 1196203800 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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