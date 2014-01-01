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Переключатель указателей поворота артикул 1196200400 JP GROUP в Алматы

1196200400 JP GROUP Переключатель указателей поворота
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1196200400
Наименование Переключатель указателей поворота
Напряжение [В] 12
Функции комбинированного переключателя С функцией переключения света, С функцией мигающего светосигнального устройства, со световым сигналом
Цвет черный
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля
Оснащение / оборудование для автомобилей без системы контроля за скоростью
Количество втычных контактов 13

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Переключатель указателей поворота производителя JP GROUP с артикулом 1196200400 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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