|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1196200400
|Наименование
|Переключатель указателей поворота
|Напряжение [В]
|12
|Функции комбинированного переключателя
|С функцией переключения света, С функцией мигающего светосигнального устройства, со световым сигналом
|Цвет
|черный
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Оснащение / оборудование
|для автомобилей без системы контроля за скоростью
|Количество втычных контактов
|13
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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