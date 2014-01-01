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Термовыключатель, вентилятор радиатора артикул 1194001800 JP GROUP в Алматы

1194001800 JP GROUP Термовыключатель, вентилятор радиатора
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1194001800
Наименование Термовыключатель, вентилятор радиатора
Рабочее напряжение [В] 12
Точка включения от [°C] 84, 91
Точка включения до [°C] 95, 102
Ширина зева гаечного ключа 20
Диаметр [мм] 20
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без уплотнительного кольца
Цвет серый
Количество втычных контактов 4

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Термовыключатель, вентилятор радиатора производителя JP GROUP с артикулом 1194001800 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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