|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1194000700
|Наименование
|Термовыключатель, вентилятор радиатора
|Точка включения от [°C]
|90
|Точка включения до [°C]
|95
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Термовыключатель, вентилятор радиатора производителя JP GROUP с артикулом 1194000700 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита