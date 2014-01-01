|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1194000600
|Наименование
|Термовыключатель, вентилятор радиатора
|Рабочее напряжение [В]
|12
|Точка включения от [°C]
|84, 91
|Точка включения до [°C]
|95, 102
|Ширина зева гаечного ключа
|29
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с уплотнительным кольцом
|Цвет
|черный
|Размер резьбы
|M22 x 1,5
|Количество втычных контактов
|3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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