|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1193700700
|Наименование
|Датчик импульсов
|Длина кабеля [мм]
|570
|Количество присоединений
|3
|Цвет корпуса
|серый
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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