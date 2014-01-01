|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1193500400
|Наименование
|Датчик давления масла
|Точка включения от [бар]
|0,15
|Точка включения до [бар]
|0,35
|Маркировка цвета
|синий
|Количество присоединений
|1
|Наружная резьба [мм]
|M10x1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Датчик давления масла производителя JP GROUP с артикулом 1193500400 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита