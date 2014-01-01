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Датчик давления масла артикул 1193500400 JP GROUP в Алматы

1193500400 JP GROUP Датчик давления масла
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1193500400
Наименование Датчик давления масла
Точка включения от [бар] 0,15
Точка включения до [бар] 0,35
Маркировка цвета синий
Количество присоединений 1
Наружная резьба [мм] M10x1

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик давления масла производителя JP GROUP с артикулом 1193500400 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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