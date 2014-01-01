|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1193202100
|Наименование
|Датчик, температура охлаждающей жидкости
|Количество втычных контактов
|2
|область температуры от [°C]
|55
|Диапазон температуры до [°C]
|65
|Маркировка цвета
|красный
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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