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Датчик, температура охлаждающей жидкости артикул 1193201300 JP GROUP в Алматы

1193201300 JP GROUP Датчик, температура охлаждающей жидкости
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1193201300
Наименование Датчик, температура охлаждающей жидкости
Количество втычных контактов 4
Точка включения [°С] 108, 112
Маркировка цвета коричневый
область температуры от [°C] 108
Диапазон температуры до [°C] 119

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик, температура охлаждающей жидкости производителя JP GROUP с артикулом 1193201300 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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