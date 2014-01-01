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Датчик, температура охлаждающей жидкости артикул 1193101400 JP GROUP в Алматы

1193101400 JP GROUP Датчик, температура охлаждающей жидкости
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1193101400
Наименование Датчик, температура охлаждающей жидкости
Маркировка цвета серый
соответствует цветом оригинальной детали черный
Количество втычных контактов 2
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой
Качество AM
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 0899250

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик, температура охлаждающей жидкости производителя JP GROUP с артикулом 1193101400 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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