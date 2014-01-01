|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1193101400
|Наименование
|Датчик, температура охлаждающей жидкости
|Маркировка цвета
|серый
|соответствует цветом оригинальной детали
|черный
|Количество втычных контактов
|2
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с прокладкой
|Качество
|AM
|Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
|0899250
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Датчик, температура охлаждающей жидкости производителя JP GROUP с артикулом 1193101400 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита