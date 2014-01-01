|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1192002310
|Наименование
|Комплект проводов зажигания
|Длина кабеля [мм]
|640
|Длина 1 [мм]
|470
|Длина 2 [мм]
|540
|Длина 3 [мм]
|620
|Длина 4 [мм]
|720
|Сопротивление [кОм]
|5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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