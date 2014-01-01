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Комплект проводов зажигания артикул 1192000510 JP GROUP в Алматы

1192000510 JP GROUP Комплект проводов зажигания
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1192000510
Наименование Комплект проводов зажигания
Длина кабеля [мм] 590
Длина 1 [мм] 330
Длина 2 [мм] 400
Длина 3 [мм] 500
Длина 4 [мм] 590
Сопротивление [кОм] 5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект проводов зажигания производителя JP GROUP с артикулом 1192000510 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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