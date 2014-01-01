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Датчик, импульс зажигания артикул 1191400500 JP GROUP в Алматы

1191400500 JP GROUP Датчик, импульс зажигания
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1191400500
Наименование Датчик, импульс зажигания
Рабочее напряжение [В] 12
Тип датчика Датчик Холла
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без кабеля
Количество втычных контактов 3

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик, импульс зажигания производителя JP GROUP с артикулом 1191400500 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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