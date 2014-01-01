|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1190102900
|Наименование
|Генератор
|Напряжение [В]
|14
|ток зарядки от генератора (А)
|120
|Количество ребер
|5
|Ø шкива [мм]
|56
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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