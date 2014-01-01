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Направляющая ролика, сдвижная дверь артикул 1188600880 JP GROUP в Алматы

1188600880 JP GROUP Направляющая ролика, сдвижная дверь
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1188600880
Наименование Направляющая ролика, сдвижная дверь
Штрих-код 5710412172824
Вес, кг 0,38
Толщина, мм 195,00
Ширина, мм 63,00
Высота, мм 75,00

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Направляющая ролика, сдвижная дверь производителя JP GROUP с артикулом 1188600880 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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