|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1184503900
|Наименование
|Решетка вентилятора, буфер
|Штрих-код
|5710412189938
|Вес, кг
|0,35
|Толщина, мм
|150,00
|Ширина, мм
|170,00
|Высота, мм
|123,00
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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