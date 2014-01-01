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Комплект тормозных колодок артикул 1163900310 JP GROUP в Алматы

1163900310 JP GROUP Комплект тормозных колодок
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1163900310
Наименование Комплект тормозных колодок
Внутренний диаметр тормозного барабана [мм] 230
Ширина [мм] 32
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с рычагом
Сторона установки Задний мост

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок производителя JP GROUP с артикулом 1163900310 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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