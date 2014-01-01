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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 1163705810 JP GROUP в Алматы

1163705810 JP GROUP Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1163705810
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 87,6
Высота [мм] 67,5
Толщина [мм] 16,6
Датчик износа без датчика износа
Сторона установки Задний мост
Тормозная установка Lucas

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя JP GROUP с артикулом 1163705810 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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