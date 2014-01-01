|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1163604010
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина 1 [мм]
|155,1
|Ширина 2 [мм]
|156
|Высота 1 [мм]
|73,3
|Высота 2 [мм]
|74,8
|Толщина [мм]
|20,1
|Датчик износа
|с интегрированным контактом датчика износа
|Тормозная установка
|Teves
|Сторона установки
|передний мост
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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