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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 1163603910 JP GROUP в Алматы

1163603910 JP GROUP Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1163603910
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 156,3
Высота [мм] 68,5
Толщина [мм] 20,6
Датчик износа с интегрированным контактом датчика износа
Сторона установки передний мост
Тормозная установка Teves

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя JP GROUP с артикулом 1163603910 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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