|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1163601610
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|164,7
|Высота [мм]
|73
|Толщина [мм]
|20
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Тормозная установка
|Perrot
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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