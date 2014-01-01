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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 1163601010 JP GROUP в Алматы

1163601010 JP GROUP Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1163601010
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 146
Высота [мм] 54,7
Толщина [мм] 19,7
Датчик износа с интегрированным контактом датчика износа
Тормозная установка Teves
Сторона установки передний мост

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя JP GROUP с артикулом 1163601010 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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