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Тормозной суппорт артикул 1162000970 JP GROUP в Алматы

1162000970 JP GROUP Тормозной суппорт
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1162000970
Наименование Тормозной суппорт
Сторона установки Задний мост слева
ограничение производителя LUCAS
Тип тормозного суппорта Тормозной суппорт со встр. стояночной системой, суппорт тормоза (1 поршень)
Диаметр поршня [мм] 38
для тормозного диска толщиной [мм] 10
Тип тормозного диска полный
для тормозного диска диаметром [мм] 245

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тормозной суппорт производителя JP GROUP с артикулом 1162000970 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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