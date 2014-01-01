|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1162000970
|Наименование
|Тормозной суппорт
|Сторона установки
|Задний мост слева
|ограничение производителя
|LUCAS
|Тип тормозного суппорта
|Тормозной суппорт со встр. стояночной системой, суппорт тормоза (1 поршень)
|Диаметр поршня [мм]
|38
|для тормозного диска толщиной [мм]
|10
|Тип тормозного диска
|полный
|для тормозного диска диаметром [мм]
|245
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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