Тип тормоза Барабанный тормозной механизм

Запчасть шланг тормозной L=180mm AUDI 100/A6 VW Golf 2/Jetta/Passat задний 1161700600 представлена по производителю JP GROUP с артикулом 1161700600. У данной детали есть аналоги с номерами: 1161700600 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шланг тормозной L=180mm AUDI 100/A6 VW Golf 2/Jetta/Passat задний 1161700600 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя JP GROUP. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.