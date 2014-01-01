|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1161350600
|Наименование
|Болт воздушного клапана / вентиль
|Длина [мм]
|38
|Размер резьбы
|M7x1
|Тип резьбы
|Внешняя резьба
|Ширина зева гаечного ключа
|7
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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