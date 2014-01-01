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Болт воздушного клапана / вентиль артикул 1161350600 JP GROUP в Алматы

1161350600 JP GROUP Болт воздушного клапана / вентиль
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1161350600
Наименование Болт воздушного клапана / вентиль
Длина [мм] 38
Размер резьбы M7x1
Тип резьбы Внешняя резьба
Ширина зева гаечного ключа 7

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Болт воздушного клапана / вентиль производителя JP GROUP с артикулом 1161350600 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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