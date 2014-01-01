Толщина, мм 65,00 Ширина, мм 200,00 Высота, мм 270,00

Запчасть подвес.опора кардана [ROULEX DK] представлена по производителю JP GROUP с артикулом 1153900100 . У данной детали есть аналоги с номерами: Карданные валы и крестовины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подвес.опора кардана [ROULEX DK], просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные карданные валы и крестовины с гарантией от производителя JP GROUP. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.