|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1145100400
|Наименование
|Насос ГУР AUDI 100 90-94,100 Avant 90-94,A6 94-97,A6 97-05,A6 Avant 94-97 LUK-VICKERS MSG Rebuilding AU007R
|Штрих-код
|5710412174392
|Вес, кг
|1.65
|Толщина, мм
|130,00
|Ширина, мм
|150,00
|Высота, мм
|150,00
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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