|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1144401780
|Наименование
|Тяга рулевая в сборе с наконечником перед прав
|Штрих-код
|5710412080549
|Вес, кг
|1,01
|Толщина, мм
|50,00
|Ширина, мм
|85,00
|Высота, мм
|480,00
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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