|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1144350210
|Наименование
|Ремкомплект рулевой рейки с ГУР AUDI A6 1994-1997,AUDI V8 1991-1994 MSG AU9020KIT
|Штрих-код
|5710412202149
|Вес, кг
|0,06
|Толщина, мм
|25,00
|Ширина, мм
|150,00
|Высота, мм
|100,00
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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