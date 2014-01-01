|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1144300400
|Наименование
|Рулевой механизм в сборе
|Штрих-код
|5710412086909
|Вес, кг
|7,00
|Толщина, мм
|1300,00
|Ширина, мм
|250,00
|Высота, мм
|160,00
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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