|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1142601200
|Наименование
|Отбойник амортизатораперед прав/лев
|Штрих-код
|5710412174842
|Вес, кг
|0,49
|Толщина, мм
|147,00
|Ширина, мм
|72,00
|Высота, мм
|97,00
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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