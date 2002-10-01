|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1140605300
|Наименование
|Втулка стабилизатора перед прав/лев
|Штрих-код
|5710412227111
|Вес, кг
|0,06
|Толщина, мм
|85,00
|Ширина, мм
|150,00
|Высота, мм
|150,00
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
3.0 V6 TDI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
3.6 V6 FSI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
4.2 V8 FSI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
5.0 R50 TDI
2002.10 - 2010.05
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