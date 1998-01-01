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Втулка стабилизатораперед прав/лев артикул 1140602700 JP GROUP в Алматы

1140602700 JP GROUP Втулка стабилизатораперед прав/лев
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1140602700
Наименование Втулка стабилизатораперед прав/лев
Штрих-код 5710412084554
Вес, кг 0,02
Толщина, мм 115,00
Ширина, мм 90,00
Высота, мм 90,00

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 2005.10 - 2010.12
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 1998.01 - Выпускается
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.9 TDI 2002.09 - 2010.10

Если хотите купить Втулка стабилизатораперед прав/лев  производителя JP GROUP с артикулом 1140602700 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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