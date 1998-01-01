|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1140602700
|Наименование
|Втулка стабилизатораперед прав/лев
|Штрих-код
|5710412084554
|Вес, кг
|0,02
|Толщина, мм
|115,00
|Ширина, мм
|90,00
|Высота, мм
|90,00
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
OCTAVIA I (1U2)
1.9 TDI
2005.10 - 2010.12
VW
NEW BEETLE (9C1, 1C1)
1.9 TDI
1998.01 - Выпускается
VW
NEW BEETLE кабрио (1Y7)
1.9 TDI
2002.09 - 2010.10
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