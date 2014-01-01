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Несущий / направляющий шарнир артикул 1140301080 JP GROUP в Алматы

1140301080 JP GROUP Несущий / направляющий шарнир
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1140301080
Наименование Несущий / направляющий шарнир
Штрих-код 5710412195939
Вес, кг 0,67
Толщина, мм 80,00
Ширина, мм 120,00
Высота, мм 120,00

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Несущий / направляющий шарнир производителя JP GROUP с артикулом 1140301080 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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