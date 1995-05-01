|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1132102100
|Наименование
|Уплотнительное кольцо вала, приводной вал
|Толщина [мм]
|7
|Вид коробки передач
|Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
OCTAVIA I (1U2)
1.9 TDI
2005.10 - 2010.12
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
1.9 TDI
1995.05 - 2010.03
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
2.0 LPG
1995.05 - 2010.03
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