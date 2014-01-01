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Уплотнительное кольцо вала, приводной вал артикул 1132101500 JP GROUP в Алматы

1132101500 JP GROUP Уплотнительное кольцо вала, приводной вал
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1132101500
Наименование Уплотнительное кольцо вала, приводной вал
Наружный диаметр [мм] 14
Внутренний диаметр 8
Высота [мм] 4

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотнительное кольцо вала, приводной вал производителя JP GROUP с артикулом 1132101500 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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