|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1127100400
|Наименование
|Компрессор кондиционера MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 15-н.в.,TRANSPORTER VI c бортовой платформой/ходовая MSG AC0019
|Штрих-код
|5710412088538
|Вес, кг
|6,30
|Толщина, мм
|160,00
|Ширина, мм
|200,00
|Высота, мм
|220,00
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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