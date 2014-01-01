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Теплообменник, отопление салона артикул 1126300700 JP GROUP в Алматы

1126300700 JP GROUP Теплообменник, отопление салона
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1126300700
Наименование Теплообменник, отопление салона
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля
Вид коробки передач Механическая / факультативная автоматическая коробка передач
Оснащение / оборудование для транспортных средств с/без кондиционером
Глубина сети [мм] 42
Длина сети [мм] 306
Ширина сети [мм] 157

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Теплообменник, отопление салона производителя JP GROUP с артикулом 1126300700 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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