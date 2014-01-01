|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1126300400
|Наименование
|Теплообменник, отопление салона
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Оснащение / оборудование
|для транспортных средств с/без кондиционером
|Глубина сети [мм]
|42
|Длина сети [мм]
|234
|Ширина сети [мм]
|156
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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