|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1121400500
|Наименование
|Клемма, система выпуска
|Коннетор
|Двойной хомут
|Диаметр [мм]
|45
|Длина [мм]
|90
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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