|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1118701300
|Наименование
|Топливный фильтр
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Высота [мм]
|172
|Наружный диаметр 1 [мм]
|81
|Наружный диаметр 2 [мм]
|88
|Размер резьбы на входе
|M 14 x 1.5
|Размер резьбы на выходе
|M 14 x 1.5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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