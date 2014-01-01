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Воздушный фильтр артикул 1118603300 JP GROUP в Алматы

1118603300 JP GROUP Воздушный фильтр
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1118603300
Наименование Воздушный фильтр
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Высота [мм] 169
Наружный диаметр [мм] 150
Внутренний диаметр 78

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Гайка выпускного коллектора
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Воздушный фильтр производителя JP GROUP с артикулом 1118603300 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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