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Воздушный фильтр артикул 1118602400 JP GROUP в Алматы

1118602400 JP GROUP Воздушный фильтр
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1118602400
Наименование Воздушный фильтр
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Высота [мм] 221
Наружный диаметр [мм] 136
Внутренний диаметр 68

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Воздушный фильтр производителя JP GROUP с артикулом 1118602400 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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