|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1118601000
|Наименование
|Воздушный фильтр
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
|Высота [мм]
|238
|Наружный диаметр [мм]
|165
|Внутренний диаметр
|92
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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