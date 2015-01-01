|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1118502500
|Наименование
|Масляный фильтр
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Высота [мм]
|114
|Наружный диаметр [мм]
|93
|Внутренний диаметр 1(мм)
|62
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|71
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с возвратным клапаном
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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