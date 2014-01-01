|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1118003600
|Наименование
|Клиновой ремень
|Материал
|EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
|Длина [мм]
|800
|Ширина [мм]
|4,68
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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