|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1115550900
|Наименование
|Уплотнительное кольцо, клапанная форсунка
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Диаметр прокладки [мм]
|10
|Толщина [мм]
|1,5
|Форма
|Уплотнительное кольцо круглого сечения
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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