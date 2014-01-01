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Уплотнительное кольцо, клапанная форсунка артикул 1115550900 JP GROUP в Алматы

1115550900 JP GROUP Уплотнительное кольцо, клапанная форсунка
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1115550900
Наименование Уплотнительное кольцо, клапанная форсунка
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Диаметр прокладки [мм] 10
Толщина [мм] 1,5
Форма Уплотнительное кольцо круглого сечения

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотнительное кольцо, клапанная форсунка производителя JP GROUP с артикулом 1115550900 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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